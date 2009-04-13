20 квітня до Вінниці з`їдуться скінхеди

Цього року для деяких жителів України 20 квітня ніяк не пов`язане з християнським святкуванням Пасхи. Цього дня неофашистські організації відзначатимуть день народження Адольфа Гітлера — 120 років. У Вінницькому обласному відділі міліції громадської безпеки заздалегідь готуються до ювілею фюрера і «бритоголового десанта». Річ у тому, що поблизу від Вінниці під час Другої світової війни знаходився «Вервольф» — колишня ставка Гітлера.

— Торік до «Вервольфу» з`їхалися близько 40 тис. скінхедів і членів профашистських організацій зі всієї країни і навіть ближнього зарубіжжя. Вже зараз готуємося до приїзду «паломників». Мобілізуються сили спецпідрозділів, які патрулюватимуть місця їх зборів. Однак боятися нічого. Зазвичай такі з`їзди проходять досить мирно, без бійок і погромів. Хоча студенти-іноземці цього дня прагнуть якомога менше показуватися в місті, — розповів інспектор управління громадської безпеки Управління МВС України у Вінницької області Денис Жембровський.

У Києві ж особливих заходів із цього приводу не роблять. Володимир Поліщук, начальник відділу Центру зв`язків з громадськістю ГУ МВС в Києві, говорить, що в столиці стежать за порядком цілий рік. Якщо 20 квітня виникнуть бійки і колотнечі, то патрульні служби зможуть оперативно відреагувати.

Ярослав Дунаєв, лідер Українського руху проти нелегальної імміграції, схильний вважати, що 120-ліття фюрера пройде більш ніж скромно.

— Зараз заведені кримінальні справи на ряд представників націоналістичних організацій. Наприклад, на одного з учасників «Патріота України». Тому прибічники таких угрупувань поводяться досить стримано. А ось на 1 Травня плануються масові збори в Києві. Можливо, 5 травня пройдуть марші.

Газета Новая