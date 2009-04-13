Консульство бачить порушення в діях польських прикордонників

Генеральне консульство України в Кракові бачить ознаки порушення законодавства в діях працівників Лужицького відділу прикордонної служби Польщі, яких дві українки звинуватили в хамстві та порушенні їхніх прав.

Про це УНІАН повідомили в Генконсульстві, яке відповідає за підтримку українських громадян у 5 з 16 областей Польщі.

Там підкреслили, що прикордонники не мали права відмовити затриманим українкам зв’язатися із українським консульським представництвом. За даними консульства, відмова в такому праві є порушенням Закону Польщі «Про іноземців», Віденської конвенції про консульські відносини та Українсько-польської консульської конвенції.

У консульстві відзначили, що порушенням є також проведення допитів затриманих без перекладача чи з перекладачем, котрий не володіє вільно мовою, яку знають затримані.

Крім цього, за даними консульства, неприпустимим є застосування погроз при допитах затриманих, яке карається Кримінально-процесуальним кодексом Польщі.

У Генконсульстві повідомили, що відправили запит Лужицькому відділу для з’ясування обставин затримання згаданих українок, але станом на 10 квітня не отримали відповіді.

В українському представництві також зауважили, що останні 6 місяців отримують скарги від українців лише на дії працівників прикордонної служби у місті Згожелєц, котрий входить до Лужицького відділу прикордонної служби.

Українське консульство також порекомендувало українцям перед закордонною поїздкою докладно вивчити законні умови перебування в країні, до котрої вони прямують, а також мати контакти дипломатичного представництва України та адвокатів, які можна використати у разі порушення їх законних прав.

Як повідомляв УНІАН, з початку року вже троє громадянок України звинуватили працівників Лужицького відділу прикордонної служби в хамському поводженні та порушені їх прав.

Українки, зокрема, відзначають, що польські прикордонники чітко не пояснили, чому вони були затримані, не надали жодних доказів правопорушення, не дозволяли їм сконтактуватись із консульством, непристойно жартували та погрожували їм, аби змусити визнати свою провину.

Крім цього, частина допитів проводилась без перекладача, а перекладач, котрий брав участь в інших допитах, дуже погано знав російську мову й не перекладав повністю документів, які вони були змушені підписувати.

Прес-секретар Лужицького відділу прикордонної служби Йоанна Возняк не стала коментувати УНІАН звинувачення українок, відзначивши, що вони мають право подати скаргу на дії прикордонників, якщо вважають, що їхні права були порушені.