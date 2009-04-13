Кабмін виділив Генпрокуратурі гроші на експертизи у справі Гонгадзе

Кабінет міністрів України виділив Генеральній прокуратурі України 134,427 тис. грн. для проведення відповідно до затвердженого нею кошторису незалежних експертиз та необхідних слідчих дій у кримінальній справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Текст розпорядження за підписом прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО обнародуваний на Урядовому порталі.

Згідно з документом, на Міністерство фінансів покладено обов’язок здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Генпрокуратура має подати до 1 травня цього року до Міністерства економіки, Міністерства фінансів та Державного казначейству звіт про використання вказаних коштів.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив листа прем`єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО про виділення коштів Генпрокуратурі для продовження досудового розслідування у кримінальній справі про вбивство журналіста Г.Гонгадзе.

У листі глава держави зазначав, що згідно з резолюціями Парламентської асамблеї Ради Європи, постановами Верховної Ради України від 21 грудня 2000 року №2154-ІІІ та від 10 січня 2002 року №2970-ІІІ для об`єктивності до проведення експертиз оригіналів записів розмов, зроблених Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ упродовж 2000 року в кабінеті тодішнього Президента України Леоніда КУЧМИ, залучені іноземні експерти.

За повідомленням Генпрокуратури України, у грудні 2008 року слідчими прокуратури за участю групи спеціалістів із звукозапису та аудіоаналізу в установленому порядку було вилучено первинні носії аудіозаписів та записуючий пристрій, які мають ключове значення у розслідуванні кримінальної справи. У зв`язку з цим з другої половини лютого 2009 року у цій справі запланована низка слідчих дій, які необхідно провести за межами нашої держави.

Відповідно до пункту 4 постанови Верховної Ради України від 21 грудня 2000 року №2154-ІІІ, фінансування витрат у цій кримінальній справі, пов`язаних з проведенням за кордоном незалежних експертиз та необхідних слідчих дій, доручалось Кабінету міністрів України.

У зв`язку з викладеним та за зверненням Генпрокуратури, а також беручи до уваги рекомендації ПАРЄ №1645 (2009), В.ЮЩЕНКО просив прем’єра вирішити питання про виділення Генпрокуратурі коштів на зазначені цілі в установленому порядку, в тому числі і на забезпечення фінансування відряджень за кордон відповідних службовців відомства.