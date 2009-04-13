Проти українця, який кидав каміння в будинок Ющенка, порушили справу

Міліція порушила кримінальну справу стосовно чоловіка, який кидав каміння в будівлю Секретаріату Президента України.

Як повідомили УНІАН у Печерському районному управлінні міліції Києва, кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Водночас співрозмовник агентства зазначив, що затриманого буде направлено на проходження психіатричної експертизи, оскільки у співробітників міліції є підозри з приводу його адекватності.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня близько 18-ї години невідомий розбив чотири скла у дверях центрального входу в будівлю Секретаріату Президента. Чоловіка було затримано.

Співробітники Секретаріату Президента, які були очевидцями інциденту, зазначили, що ця людина “з ознаками психічного розладу”.

За даними міліції, чоловік віком близько 20 років намагався потрапити на прийом до Секретаріату Президента. Коли йому це не вдалося він вдався до таких протиправних дій.