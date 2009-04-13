У Харкові дві вкладниці банку «Надра» підпалили себе
22:19, 13 квітня 2009Права людини
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Жінкам не віддавали вклади
У Харкові облилися бензином і підпалили себе дві вкладниці банку «Надра».
Як стало відомо кореспонденту УНІАН із власних джерел, таким чином 67-річна мати і 48-річна дочка протестували проти неповернення вкладів.
Подія сталася 10 квітня вранці близько 10.30 на вулиці Академіка Павлова.
За словами співрозмовника агентства, спроба самоспалення не мала трагічних наслідків: жінок вчасно врятували.
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