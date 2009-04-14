Сомалійські пірати загрожують відтепер убивати заручників

Після проведеної військовими США спецоперації із звільнення американського капітана, в результаті якої були вбиті троє піратів, сомалійські пірати обіцяють жорсткіше ставитися до заручників, передає Associated Press. "З цієї миті, якщо ми захоплюватимемо іноземні судна і уряди їх країн намагатимуться нас атакувати, ми вбиватимемо заручників", - заявив в інтерв`ю агентству представник піратів Ямак Хабеб.

Нині в заручниках у сомалійських піратів знаходяться близько 230 іноземних громадян.

Напередодні увечері, нагадує РосБізнесКонсалтинг, капітан судна Maersk Alabama Річард Філліпс був звільнений з рук піратів в результаті операції спецназу ВМС США. Військові ухвалили почати спецоперацію, після того, як життя заручника було поставлене під загрозу. Командир есмінця Bainbridge віддав наказ снайперам, побачивши, що пірати наставляють на заручника автомати. В результаті троє піратів у човні були знищені. Філіпс кинувся за борт і зміг уплав дістатися до військових моряків.

Контейнеровоз Maersk Alabama з екіпажем з 20 громадян США був захоплений піратами, проте морякам вдалося повернути контроль над судном ціною свободи свого капітана. Пірати спустили на воду рятувальну шлюпку і перебралися в неї разом із заручником. Капітан кілька днів провів в критому човні, тоді як пірати вели переговори, намагаючись добитися викупу за його звільнення (за деякими даними, вони вимагали 2 млн. дол.). До переговорів було підключено Федеральне бюро розслідувань США. 10 квітня Р.Філліпс зробив спробу втечі, проте вона виявилася невдалою - пірати кинулися за ним у воду і повернули на борт.

Сомалійці, що тримали в полоні капітана Р.Філліпса, виявилися підлітками. Про це повідомляє AFP з посиланням на міністра оборони США Роберта Гейтса. За його словами, піратам, які були убиті під час операції по звільненню американця, було від 17 до 19 років. Виступаючи перед студентами військового корпусу морської піхоти в Куантіко, штат Вірджинія, Гейтс заявив, що пірати, які утримували капітана "Маєрск Алабама" протягом п`яти днів, були "ненавченими підлітками із зброєю великої потужності в руках", цитує Лента.ру.