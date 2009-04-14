Нарада керівництва правоохоронних органів у Генеральній прокуратурі

15 квітня 2009 року о 10 годині генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО проведе координаційну нараду керівників правоохоронних органів України щодо стану законності та протидії злочинності в державі, у тому числі її організованим проявам і корупції, за наслідками роботи у 1 кварталі 2009 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, до участі у нараді запрошені міністр внутрішніх справ України, голова Служби безпеки, голова Державної податкової адміністрації, голова Державної прикордонної служби, голова Державної митної служби, працівники центральних апаратів Генеральної прокуратури, МВС, СБУ, ДПА, ДМСУ, ДПСУ; прокурори областей, міст Києва і Севастополя, військові прокурори регіонів та Військово-Морських Сил України.

Акредитація представників ЗМІ на захід проводиться до 17 години 14 квітня 2009 року за телефонами: 200-78-56; 288-87-61.