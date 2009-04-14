Ющенко розказав, хто повинен ухвалювати Конституцію

11:38, 14 квітня 2009
Права людини
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Президент дав інтерв`ю виданню "КоммерсантЪ"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає, що запропонований ним проект Конституції України має схвалити народ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив вчора в інтерв’ю виданням «КоммерсантЪ» та «КоммерсантЪ-Украина», відповідаючи на запитання щодо проведення в Україні конституційної реформи.

«Для мене як політика дуже важливо, щоб у творенні української Конституції брала участь громадськість», - наголосив Президент України.

Разом із тим В.ЮЩЕНКО зауважив, що у доопрацюванні Основного Закону має брати участь парламент. Однак глава держави переконаний, що схвалення змін повинно бути всенародним.

«Конституція України, оновлена, та, яку я пропоную, принципово повинна прийматися народом. Схвалення, прийняття має бути всенародним. Ключі від Конституції повинні бути залишені в народу», - сказав Президент.

Значної уваги під час інтерв`ю було надано питанням, пов`язаним із модернізацією української газотранспортної системи.

«ГТС - це нероздільний актив України, який наша держава не ставить у пропозицію перегляду статусу власності, управління та використання», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що в питанні модернізації ГТС Україна «не вкладає такого політичного підтексту, як Росія». «Це технічна робота», - сказав він.

Також Президент дав коментар щодо газових угод між Україною і РФ, підписаних в січні цього року.

Крім того, під час інтерв`ю йшлося про виконання українською стороною, насамперед, урядом держави, заходів, необхідних для відновлення програми з Міжнародним валютним фондом.

В.ЮЩЕНКО також відповів на запитання щодо євроатлантичної політики нашої держави.

Інтерв’ю буде опубліковане у виданнях у середу, 15 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради проект закону «Про внесення змін до Конституції України» та визначив цей законопроект як невідкладний для позачергового розгляду.

 

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