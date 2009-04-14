СБУ рекомендує Луценку краще захищати людей, а не зброю їм давати

Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО виступає категорично проти ініціативи Міністерства внутрішніх справ щодо вільного продажу громадянам зброї травматичної дії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ повідомив на брифінгу.

На його переконання, це не покращить суспільну безпеку, а боротьба з криміналітетом і злочинністю на вулицях має стати головним пріоритетом міліції.

«Я думаю, і це моє переконання, що не зброю громадянам треба видавати, це не вирішить проблеми. Потрібно посилити патрулювання у проблемних районах», - сказав він.

На його переконання, «у законослухняних громадян руки затремтять» і людина все одно не зможе вистрілити.

«Я проти цього, я за те, щоб професіонали захищали людей», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО запропонував на законодавчому рівні визначити, чи можна населенню купувати травматичну зброю несмертельної дії для самозахисту.

Міністр внутрішніх справ навів статистику: нині в Україні на руках у населення перебуває 820 тисяч одиниць мисливської, вогнепальної, травматичної зброї та газових пістолетів, щороку міліція видає ще 50 тисяч нових дозволів, однак це не призводить до різкого зростання кількості злочинів, у яких фігурує ця зброя. Водночас, на думку міністра, травматичний пістолет в руках законослухняного громадянина допоможе йому захиститись від зазіхань злочинця.

Сьогодні, 14 квітня, Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що Міністерство юстиції висловило свої заперечення проти ініціативи Міністерства внутрішніх справ надати дозвіл громадянам купувати для самозахисту травматичну зброю.