Опозиція Молдови відмовилася від участі в перерахунку голосів

Опозиційні партії Молдови відмовилися від участі в перерахунку підсумків парламентських виборів.

Як повідомляє РІА “Новости”, спільну заяву трьох партій – Ліберальної, Ліберально-демократичної партій і альянсу «Наша Молдова» – поширено у вівторок.

Опозиція раніше вимагала перерахувати голоси після перемоги правлячої компартії, що набрала близько 50% голосів. Після звернення Президента Володимира ВОРОНІНА, Конституційний суд Молдови ухвалив рішення перерахувати результати виборів.

У заяві опозиційних партій говориться, що перерахунок голосів не вплине на підсумки виборів, а головні порушення, на їхню думку, були при складанні списків виборців як основних, так і додаткових.

За твердженням партій, до списків незаконно внесено близько 400 тисяч виборців.

Опозиційні партії заявляють, що продовжуватимуть робити копії виборчих списків, перевіряти їх і процедуру голосування.

Як повідомляв УНІАН, перерахунок голосів за підсумками парламентських виборів, що відбулися в Молдові, буде здійснено за один день - 15 квітня. Таке рішення ухвалила Центральна виборча комісія Молдови.

З проханням про повний і прозорий перерахунок голосів до Конституційного суду звернувся лідер Компартії, що перемогла на виборах, Президент Молдови В.ВОРОНІН.

За даними ЦВК, до парламенту пройшли 4 партії. За партію комуністів проголосували 49,48% виборців, за Ліберальну, Ліберально-демократичну партії і альянс «Наша Молдова» - відповідно 13,14%, 12,43% і 9,77%. Решта 8 партій і незалежні кандидати не подолали 6-процентний виборчий бар`єр.

Опозиція, незадоволена перемогою на виборах Компартії, організувала біля резиденції Президента і будівлі парламенту акції протесту, які переросли 7 квітня у вуличні безлади. Під час безладів у Кишиневі були розгромлені будівля парламенту і резиденція Президента. Лунали гасла про приєднання до Румунії.