Заступника голови Уманського суду піймали з хабаром

Співробітники Служби безпеки України спільно зі слідчими Генеральної прокуратури затримали заступника голови Уманського міськрайонного суду (Черкаська область) у службовому кабінеті в момент одержання хабара.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сьогодні на брифінгу.

За його словами, суддя вимагав хабар за винесення свідомо неправосудного рішення щодо корпоративних прав, які оцінюються у 40 млн. грн.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО додав, що суддя був затриманий у момент передачі йому хабара у розмірі 1 тис. дол. Крім цього, в рамках оперативно-розшукової справи СБУ задокументувала ще кілька епізодів хабарництва цим суддею.

Всього упродовж першого кварталу 2009 року, повідомив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, за матеріалами СБУ щодо суддів порушено 24 кримінальні справи (для порівняння: з 2006 року таких справ було 29, 2007 р. – 43, 2008 – 52).

Переважна більшість цих кримінальних справ порушені за ознаками хабарництва суддів при винесенні завідомо неправосудних рішень.

Крім того, щодо суддів складено 59 адміністративних протоколів про вчинення діянь, пов’язаних з корупцією.