ВР ухвалила проект Закону “Про прокуратуру України”

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України “Про прокуратуру України”.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 363 народні депутати із 430 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачається, що строк повноважень генерального прокурора України становитиме п’ять років. Після закінчення цього строку генеральний прокурор України може бути повторно, але не більше одного разу, призначений на цю посаду.

Крім того виписані повноваження генерального прокурора України. Зокрема, в законопроекті передбачено, що призначення та звільнення генпрокурора відбувається за згодою Верховної Ради України. Законопроектом передбачено, що генеральному прокуророві України Верховна Рада може висловити недовіру, що має наслідком його відставку з посади. Питання про висловлення недовіри генеральному прокуророві включається до порядку денного сесії Верховної Ради за пропозицією не менш як третини народних депутатів від конституційного складу ВР. Комітет, до предмету відання якого належить це питання, попередньо розглядає його на своєму засіданні і має право на виступ свого представника з цього приводу на пленарному засіданні Верховної Ради України. З моменту винесення Верховною Радою України рішення про висловлення недовіри генеральному прокуророві України до призначення нового генерального прокурора його обов’язки виконує перший заступник (а у разі його відсутності – заступник) генерального прокурора України.