Януковича поставили в один ряд із Путіним і Сталіним

Громадяни України назвали політиками “сильної руки” лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, главу уряду Росії Володимира ПУТІНА та радянського тоталітарного лідера Йосифа Сталіна.

Як передає кореспондент УНІАН, це засвідчили результати дослідження громадської думки населення України, проведеного компанією “Research&Branding Group”, що були оприлюднені сьогодні під час засідання круглого столу в Києві.

“83% громадян вважають, що сьогодні Україні необхідна “сильна рука”, яка здатна вивести державу з кризи”, - зазначила за результатами опитування заступник директора групи компаній “Research&Branding Group” Марина КАСЬЯН. Водночас вона повідомила, що у січні 2009 року так вважало 80% українців.

При цьому дослідження показало, що найбільше серед сучасних українських політичних лідерів із “сильною рукою” у громадян України асоціюється Віктор ЯНУКОВИЧ. Так вважають 19% українців. Друге місце із результатом 11,7% посідає Юлія ТИМОШЕНКО. Далі називаються Арсеній ЯЦЕНЮК (6%), Володимир ЛИТВИН (3%), Петро СИМОНЕНКО (2%), Олег ТЯГНИБОК (1,4%).

Водночас, як показало опитування, 38,4% населення вважає, що сильних політиків в Україні немає.

Серед сучасних закордонних політиків “сильної руки” респонденти відзначили главу уряду Росії В.ПУТІНА, Президентів Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА, Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА і США Барака ОБАМУ.

Щодо історичних діячів, які асоціюються із “сильною рукою”, українці на перших місцях у цьому переліку вказали Йосифа Сталіна, Петра І та Богдана Хмельницького.

“Під час проведення дослідження це питання було “відкритим”. Ми не пропонували варіантів відповідей, не називали прізвищ, а тому люди визначалися самостійно”, - пояснила методологію опитування М.КАСЬЯН.

Дослідження проводилося 1-9 квітня 2009 року в усіх областях України і АР Крим методом особистого інтерв’ю. Загалом було опитано 2078 респондентів віком від 18 років. Очікувана середня похибка вибірки становить 2,2%.