Грузинська опозиція поділила Тбілісі на «зони контролю»

Грузинська опозиція, яка шостий день проводить у Тбілісі акції протесту з вимогою відставки Президента Грузії Михаїла СААКАШВІЛІ, сьогодні поділила столицю на «зони контролю» і оголосила про відкриття «нового фронту» - перед будівлею Громадського телебачення.

Про це заявив на інформаційному мітингу перед парламентом лідер опозиційної партії «Нові праві» Давид ГАМКРЕЛІДЗЕ, передає ІА «Новости-Грузия».

«З сьогоднішнього дня відкривається ще одна цілодобова акція – у будівлі Громадського телебачення. Проспект Костава буде перекрито», - заявив Д.ГАМКРЕЛІДЗЕ.

Він повідомив, що перед будівлею телебачення буде встановлено 10 кліток «для всіх охочих». За задумом опозиції, «клітки повинні символізувати той факт, що Грузія перетворилася на поліцейську державу». Раніше, до ранку вівторка, перші клітки було встановлено біля президентської резиденції, і одразу були зайняті добровільними "в`язнями".

Також Д.ГАМКРЕЛІДЗЕ повідомив, що опозиція ухвалила рішення про чіткий розподіл відповідальності за організацію і проведення акцій у місті.

За акцію біля Громадського телебачення і блокування вулиці Костава відповідають «Альянс для Грузії» на чолі з Іраклієм АЛАСАНІЯ і лідер Об`єднаної опозиції Леван ГАЧЕЧІЛАДЗЕ. За пікетування резиденції президента відповідають Консервативна партія, рух «За єдину Грузію» і Партія народу.

Партія "Демократичний Рух - Єдина Грузія" на чолі з Ніно БУРДЖАНАДЗЕ, «Шлях Грузії» на чолі з Саломе ЗУРАБІШВІЛІ і «Альянс для свободи» залишаються на проспекті Руставелі, перед парламентом.

14 квітня опозиція додатково проведе акцію біля Тбіліського держуніверситету ім. Джавахішвілі, а частина учасників акції перед парламентом приєднається до активістів, які цілодобово чергують перед президентською резиденцією. Дві групи прихильників опозиції рушать від парламенту за цими напрямами до 17. 00.

«У середу, 15 квітня, буде названо ще одну точку в місті, де почнеться цілодобова акція», - заявив Д.ГАМКРЕЛІДЗЕ.

«Нашою вимогою залишається мирна відставка М.СААКАШВІЛІ. Якби влада поводилася нормально, то до 2013 року держава нормально б функціонувала. Але тепер необхідна єдина головна зміна – це зміна президента. Єдине, про що ми говоритимемо – це його відставка», - заявила на мітингу екс-спікер парламенту Ніно БУРДЖАНАДЗЕ.

«Ситуацію в Тбілісі контролюємо ми й ви. Ми боротимемося, поки ця людина не піде», - заявив, звертаючись до жителів столиці лідер Об`єднаної опозиції Леван ГАЧЕЧІЛАДЗЕ.

З першого дня акції, 9 квітня, опозиція цілодобово контролює територію перед парламентом, блокуючи проспект Руставелі. Напередодні цілодобове пікетування почалося перед резиденцією президента в районі Авлабар у Тбілісі.

Зараз проспект Руставелі перекрито опозицією від Палацу учнівської молоді до готелю «Тбілісі Мерріот». Поліція не втручається в те, що відбувається. За заявою лідерів опозиції, у вівторок акцію перед парламентом відвідали до 40 тис. осіб, західні ЗМІ оцінюють кількість учасників акції до 10 тисяч, МВС Грузії не повідомляло своїх даних щодо чисельності акції.