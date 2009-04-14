15 квітня - 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена старту Європейського тижня імунізації, в якому Україна (з 20 до 26 квітня) вперше візьме участь. Буде надано інформацію про заходи, які пройдуть в Україні під час Європейського тижня імунізації, співставлено ризики, на які наражаються діти під час вакцинації та під час спалаху інфекцій, ознайомлено з епідситуацією в Україні та ін. Учасники: Раїса Мойсеєнко, директор Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України; Людмила Мухарська, перший заступник Головного державного санітарного лікаря України; Сергій Крамарів, професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «дитячі інфекційні хвороби»; В’ячеслав Бережной, професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з питань педіатрії; Ігор Поканевич, керівник Бюро ВООЗ в Україні (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.