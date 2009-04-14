15 квітня - 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: ”Вакцинація: держава готує новий наступ на громадян?». Ситуація з дотриманням законодавства в галузі імунопрофілактики не покращується - в країну ввозяться десятки тисяч доз незареєстрованих вакцин, що потребують клінічних випробувань або мають дуже сумнівну репутацію. Одночасно готується ряд проектів законів, які дозволять проводити щеплення силоміць… На прес-конференції буде викладено ці та інші факти, надано відповідні докази та свідчення. Учасники: В’ячеслав Костилєв, президент ГО «Ліга захисту громадянських прав»; Наталя Коломієць, лікар-педіатр; Сергій Дібров, публіцист (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 331-42-68, 8 095 163-56-46. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.