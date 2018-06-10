Чого добивається грузинська опозиція

Опозиція Грузії продовжує протести з єдиною вимогою до президента Михайла Саакашвілі – піти у відставку. Можливі сценарії розвитку ситуації в Грузії коментують грузинські експерти.

Георгій Хаїндрава, один з лідерів грузинської опозиції, екс-міністр Грузії з урегулювання конфліктів:

СААКАШВІЛІ ПРАКТИЧНО НА БЛЮДЕЧКУ ПЕРЕДАВ ГРУЗІЮ РОСІЇ

Ми не хочемо йти ні на які компроміси з Саакашвілі, тому що всі компроміси себе вичерпали. Ми вже йшли з ним на компроміси, але ніякого результату не було. Хвиля протестів у Грузії триває вже два роки, і всі компроміси кінчалися тим, що він просто брехав і одурював власний народ.

Після серпневих подій, коли Саакашвілі практично на блюдечку передав Грузію Росії, всі стратегічні об`єкти Грузії спливають до РФ, і це свідчить про те, що перебування цієї людини при владі абсолютно неможливе. Тому ми ставимо питання про призначення нових парламентських і президентських виборів.

Позиція політичної опозиції порівняно з позицією грузинського народу дуже м`яка, тому що в нього вимоги жорсткіші.

Саакашвілі каже, що ніколи не піде на перевибори. Але ніколи не кажи «ніколи». Свого часу в листопаді теж ніхто не міг собі уявити, що Саакашвілі піде у відставку, але він пішов (після цього був переобраний. – Авт.). І сьогодні саме народ хоче, щоб він пішов у відставку. На відміну від листопадових подій це не політичні виступи, а громадянські протести.

Протестує переважна частина населення, 67% громадян Грузії вимагають нових президентських виборів.

Від опозиції єдиних кандидатів в президенти немає, але це нам і не потрібно, тому що не може бути єдиного кандидата – починаючи від лівих, закінчуючи правими. Думаю, будуть два-три кандидати. У грузинського народу вибір буде.

На жаль, поки ми нічого не досягли своїм протестом, хіба що повного об`єднання грузинського суспільства.

Звичайно, у нас є сценарії, як ми діятимемо далі, але я поки не можу про це розповісти.

Зараз силових дій ми чекаємо не тільки з боку Росії (вона їх повторює останні двісті років), а й з боку Саакашвілі. 11 квітня вночі був напад на наш штаб, розбили апаратуру, вкрали монітори.

Але опозиція не збирається застосовувати силу!

Чому я пішов від Саакашвілі? Тому що це абсолютно безпринципна, авантюристського складу людина, яку мало цікавить майбутнє своєї країни. Його цікавить тільки своє майбутнє. Я це зрозумів дуже швидко. Практично два роки, впродовж яких я був членом його кабінету, це було протистояння з його оточенням.

Інші міністри пішли від Саакашвілі з тієї ж причини. Це не тільки просто міністри, а й прем`єр-міністр, голова парламенту, міністр закордонних справ, генеральний прокурор, міністр оборони – цілий букет посадовців.

Чи підтримує нас Захід? Для нас головне, що нас підтримує грузинський народ. Ми офіційно звернулися до послів і дипломатів, щоб вони не втручалися в ту ситуацію, яка спостерігається в Грузії.

Звичайно, для нас дуже важлива позиція наших європейських і американських колег, наших сусідів, але в першу чергу – це справа грузинського народу.

Олександр Ронделі, президент грузинського Фонду стратегічних і міжнародних досліджень:

ПОЗИЦІЯ ГРУЗИНСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ – ПОЗИЦІЯ ВІСЛЮКА

Грузинська опозиція робить якісь категоричні заяви. Це позиція віслюка. Вони кажуть Саакашвілі: «Або ти йди, або ми не знаємо, що зробимо».

Влада готова йти на компроміси, але ті будь-що хочуть відставки. Опозиціонери, може, і хотіли б поступиться чимось, але не поступляться, тому що після цього радикали їх оголосять зрадниками. У них є тільки упертість і ніякого конструктивного підходу.

Звичайно, такі ультиматуми неприйнятні для влади. У суспільстві дуже багато хто думає, що не можна щораз обирати президента і одразу його скидати. Це може перерости в якусь хронічну хворобу. Не можна починати розвиток держави з такої патології.

Опозиція вимушена йти до кінця. А що означає йти до кінця? Напевно, будуть якісь зіткнення...

Саакашвілі не може піти, у нього ж є відповідальність за державу. Адже потім почнеться боротьба за владу, чи ви думаєте, що вони сядуть і перебиратимуть чьотки?

Звичайно, Саакашвілі зробив багато помилок, але також у нього багато і заслуг. Він фактично змінив країну, покінчив з Радянським Союзом, і, здається, назавжди, хоча в ментальності дещо залишилося. Заслуговує уваги військова реформа, реформа в поліції, освіті. Дуже сильно скоротився рівень корупції. Але справді, дуже багато що ще не зробив.

Чому багато міністрів пішло від Саакашвілі? Він людина дуже енергійна, турбулентна. Він просто не любить пострадянських людей, тому дуже часто тасує карти.

Так, настрій у населення напружений через велике безробіття, пов`язане з війною, з окупацією нашої території.

Можу сказати точно, що Саакашвілі добровільно у відставку не піде.

Леван Цуцкірідзе, голова Асоціації міжнародних відносин:

РОСІЯ ПОЧАЛА В ГРУЗІЇ МОБІЛІЗАЦІЮ ВІЙСЬКОВИХ СИЛ

Сьогодні опозиція спалила всі мости на шляху до компромісу, вимагаючи однозначно відставки Саакашвілі. Я не думаю, що вони не розуміють, що це ні до чого не приведе.

Вважаю, Саакашвілі ні на парламентські дострокові, ні на президентські вибори не піде.

Сьогодні грузинський народ побоюється дестабілізації ситуації. А ситуацію в Тбілісі не можна розглядати в ізоляції від того, що відбувається між Грузією і Росією. Російські танки продовжують стояти за сто кілометрів від Тбілісі.

Чи платять демонстрантам? Я не думаю, що хтось їм платить. Думаю, люди виступають дуже щиро.

Є оптимістичні прогнози і песимістичні... Все-таки хочеться сподіватися, що опозиція зрозуміє: радикалізм ні до чого не приведе. Вона просто повинна піти на якісь компроміси.

Найпесимістичніший сценарій – коли включиться Росія. Те, що я сьогодні чую, мене дуже непокоїть. Росія кілька днів тому почала в Грузії мобілізацію військових сил. Думаю, всі повинні враховувати цей чинник.

Знаю, що грузинський уряд про це інформував всі міжнародні організації і країни.

Думаю, РФ з радістю дивитиметься на нові безлади в Грузії.

Росія відкрито не підтримує нікого з опозиційних сил, тому що розуміє – це безперспективна справа. Тільки-но суспільство зрозуміє, що яка-небудь сила підтримується Кремлем, вона буде просто дискредитована.

Опитувала Ксеня Лесів