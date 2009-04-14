Освітня медіасесія, присвячена проблемі суспільних стереотипів щодо ромів

5-6 травня у Києві Рада Європи організовує освітню медіасесію, присвячену проблемі суспільних стереотипів щодо ромів, за фінансової підтримки програми Ради Європи/Європейського Союзу «Молдова і Україна».

Тренінг проведе Кеті Буртон, Дирекція комунікацій Ради Європи.

Кеті Буртон починала у Великій Британії як журналіст і була речницею лейбористської партії у Європейському парламенті між 1991-м і 1994 рр. Згодом працювала на ВВС. Наразі є медіафахівцем у Раді Європи, зосереджуючись на країнах Південно-східної Європи.

Автор першої і єдиної у світі книги з європейських комунікацій «Ударити заголовками у Європі: країна за країною - до ефективних зв`язків із громадськістю».

Головні завдання освітнього заходу:

- Навчити журналістів недискримінаційних підходів у матеріалах щодо ромів.

- Інформувати журналістів про культуру і традиції ромів.

Сесія буде присвячена поліпшенню образу ромів через ЗМІ.

Робочі мови - українська і англійська із синхронним перекладом.

Для регіональних учасників забезпечать проживання і харчування, дорожні витрати будуть відшкодовані Радою Європи.

Зацікавлені журналісти повинні надіслати заповнену заявку до 28 квітня 2009 року включно Ользі Веснянці за адресою: xenodoc@gmail.com