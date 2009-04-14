У Чернігові невідомі спотворили офіс правозахисної організації (фото)

У ніч з 12 на 13 квітня 2009 року невідомі особи спотворили офіс Чернігівського громадського комітету захисту прав людини написами та зображеннями ксенофобського змісту.

Про це УНІАН повідомили у правозахисній організації.

Як повідомляють чернігівські правозахисники, останнім часом продовжується процес, коли люди з істотними вадами психіки вже не тільки закликають до виселення чи приниження у правах осіб нетитульної національності, але й виступають за заборону та розправу над активістами та громадськими організаціями, що надають захист та підтримку вразливим групам населення.

З огляду на цей інцидент, Чернігівський громадський комітет захисту прав людини звернувся з відповідними заявами до міліції та СБУ.

Довідка УНІАН. Чернігівський громадський комітет захисту прав людини вже багато років здійснює діяльність, спрямовану на захист прав вразливих груп, зокрема біженців і мігрантів, від проявів расизму, нетолерантності та ксенофобії, поліпшення правового захисту прав людини представників цієї групи, сприяння встановленню клімату взаєморозуміння та поваги до етнічної різноманітності в країні, а також запровадження принципів однакового ставлення до людей, незалежно від їхньої расової або етнічної приналежності.