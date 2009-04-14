Від затриманих молдавських демонстрантів надходять тривожні сигнали

Молдавські правозахисники заявляють про масові випадки порушення прав осіб, заарештованих у зв‘язку із подіями 6-8 квітня у Кишиневі.

Про це йдеться відкритому листі правозахисників до Ради Європи, Європейської Комісії, ООН та інших організацій, текст якого має у розпорядженні УНІАН.

«Ми глибоко занепокоєні численними порушеннями прав людини, особливо - заарештованих осіб, зокрема, їх права на життя, права на незастосування тортур і жорстокого поводження, права на свободу та особисту недоторканність, права на справедливий суд, свободу зборів, асоціацій та свободу вираження. У відповідь на демонстрації, які розпочалися у Кишиневі 6 квітня і супроводжувалися актами насильства і вандалізму 7 квітня, влада розпочала кампанію масових арештів осіб, серед яких багато студентів», - підкреслюється в листі.

Згідно з даними, опублікованими Міністерством внутрішніх справ Молдови 11 квітня, в результаті масових заворушень були заарештовані 129 осіб, з них 88 отримали до двох тижнів адміністративного арешту, 22 особи були оштрафовані, 4 звільнили, доля ж 15 інших, за даними правозахисників, залишається невідомою. Також, відповідно до інформації МВС Молдови, стосовно 86 заарештованих осіб було відкрито кримінальне провадження. «Є достатньо підстав стверджувати, що опубліковані списки затриманих – неповні, адже деякі маніфестанти досі не вийшли на зв‘язок із родичами», - йдеться у повідомленні молдавських правозахисників.

За даними, які правозахисники зібрали стосовно ста осіб, заарештованих між 7 та 11 квітня, від їхніх адвокатів, друзів та родичів, багатьом демонстрантам не пояснили причину їхнього затримання; часто їх заарештовували люди у штатському одязі; інформацію про арешт не повідомляли родинам маніфестантів; затриманим не давали доступу до адвоката і допитували без присутності захисника. За свідченнями заарештованих, їх били і піддавали жорстокому і принизливому поводженню, попередні слухання справ відбувалися у поліцейських комісаріатах, а громадськості не надавали інформації про час та місце проведення таких слухань, засідання тривали по 10-15 хвилин, що не давало затриманим можливості надати аргументи для свого захисту.

Як інформують правозахисники, 11 квітня Генеральний поліцейський комісаріат Кишинева відмовив адвокатам та представникам Консультативної ради із запобігання тортурам (Національний превентивний механізм) у доступі до кількох поліцейських дільниць та пенітенціарних установ, звідки надходили тривожні сигнали. Після тригодинних переговорів і втручання омбудсмана правозахисникам дозволили відвідати тільки одну пенітенціарну установу.

Правозахисники нагадують, що, відповідно до міжнародного та національного законодавства, влада Молдови зобов‘язана поважати і захищати права своїх громадян, і закликають представників міжнародних організацій приїхати до країни, щоб «оцінити ситуацію на місці і вимагати від молдавської влади зупинити порушення прав людини та поважати верховенство права в країні».