Кабмін обмежив доступ іноземців на ринок праці

З початку травня цього року для роботодавців буде посилено порядок видачі дозволів на використання праці іноземців і осіб без громадянства – збільшиться кількість необхідних для реєстрації документів і розмір штрафів у разі надання роботи без офіційного дозволу.

Такі заходи передбачені в постанові Кабміну від 8 квітня 2009 р. №322, розміщеній на офіційному сайті уряду.

Згідно з постановою, дозвіл на використання праці іноземця видається на період до одного року з можливістю продовження терміну. Якщо іноземець належить до категорії "внутрішньокорпоративного цесіонарія" або "особи, яка надає послуги без комерційної присутності в Україні", дозвіл видається на строк до трьох років. Термін дозволу може бути продовжено на два роки.

Дозвіл на використання праці іноземця є підставою для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземця на термін дії дозволу.

Незалежно від стану ринку праці та тенденцій його розвитку дозвіл на використання праці іноземця не видається і термін його дії не продовжується, якщо: у документах, поданих для оформлення дозволу, містяться відомості, що суперечать вимогам законодавства і міжнародних договорів України; трудовим договором передбачені умови праці іноземця гірше, а розмір заробітної плати менший, ніж для українців, які виконують аналогічну роботу; роботодавець має намір найняти іноземця на роботу, яка пов`язана з приналежністю до громадянства України або вимагає допуску до державної таємниці; пройшло менше одного року від дати попередньої відмови іноземцеві в оформленні візи ЇМ-1 або анулювання попереднього дозволу; роботодавець має заборгованість перед Фондом загальнообов`язкового соціального страхування на випадок безробіття; іноземець під час оформлення дозволу відбуває покарання за злочин або перебуває під слідством; порушені терміни надання документів на продовження терміну дії дозволу; в результаті змін на ринку праці немає необхідності використовувати працю іноземця.

Крім того, роботодавець має сплатити 4 мінімальних зарплати до Фонду за розгляд заяви про надання дозволу на використання праці іноземця і продовження терміну його дії.

Дозвіл анулюється у разі, якщо: достроково розривається трудовий договір; роботодавець надає неправдиві відомості в документах для отримання дозволу; скорочено термін тимчасового перебування іноземця в Україні; встановлено факт використання праці іноземця на інших умовах, ніж ті, що передбачені в дозволі.