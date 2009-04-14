Президент Румунії закликає Європу розслідувати ”репресії” у Молдові

Президент Румунії Траян БЕСЕСКУ звернувся сьогодні до європейських країн із закликом провести розслідування "репресій" в сусідній Молдові.

Як передає РІА «Новости», ця заява прозвучала у зв`язку з нещодавніми заворушеннями в Кишиневі, що виникли через незгоду опозиції з результатами виборів до парламенту, що пройшли 5 квітня.

Румунський лідер заявив, що в останні дні в Молдові мали місце "порушення прав людини і свободи висловлювання думок", що, на його думку, вимагає проведення розслідування під міжнародним контролем.

"Каральні заходи, порушення прав людини і свободи висловлювання думок, вигнання журналістів і звинувачення, кинуті у бік Румунії, змушують Румунію закликати до проведення європейського розслідування з метою встановити, хто несе відповідальність за репресії", що проводилися в останні декілька днів, - заявив Т.БЕСЕСКУ, виступаючи в парламенті.

"Якщо гоніння продовжаться, Румунія розгляне можливість надання гуманітарної допомоги і захист людей, яким загрожує фізична небезпека", - сказав румунський лідер. Т.БЕСЕСКУ також підкреслив, що Румунія не дозволить "перетворити Пруть (прикордонну річку між Румунією і Молдовою) в нову залізну завісу".

Як повідомлялося, молдавська опозиція, незадоволена перемогою на виборах до парламенту правлячої Компартії, організувала у резиденції Президента і будівлі парламенту акції протесту, які переросли 7 квітня у вуличні заворушення. Натовп демонстрантів увірвався в будівлю резиденції Президента Молдови в Кишиневі, поставив над входом румунський прапор. Нападу піддалася і будівля парламенту Молдавії, розташована напроти резиденції Президента. Опозиціонери заявляли про фальсифікації, всупереч заявам міжнародних спостерігачів, які не побачили серйозних порушень і назвали вибори легітимними. Молдавська влада звинуватила Румунію у втручанні у внутрішні справи і ввели з цією країною з 9 квітня візовий режим. Румунський посол в Кишиневі оголошено персоною нон грата.