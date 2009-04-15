Королівство Нідерландів дало мільйон євро для боротьби із ксенофобією

Нідерланди допоможуть Україні запобігати проявам дискримінації, ксенофобії та антисемітизму.

На це МЗС Королівства Нідерландів виділило близько мільйона євро.

Ініціатором проекту «Українські книжки для виховання толерантності» став амстердамський Фонд «Анни Франк». На гроші нідерландського уряду Фонд разом з українським центром вивчення історії Голокосту та іншими партнерами перевидали в Україні чотирнадцять освітніх видань з формування толерантності, протистояння антисемітизму та ксенофобії. Адже в українських школах мало про це говорять, переконаний координатор проекту Андрій Тарновський.

«У школах дуже мало вчителів, які обізнані з цією проблематикою, бо ці предмети не внесені до шкільної програми. До нас звертаються дуже багато викладачів, яві хочуть більше знати, як виховувати в дітей толерантне ставлення. Бо проблема нетерпимості до інших в українців є. І це не лише до інших національностей, а взагалі», - каже Тарновський.

Представники проекту «Українські книжки для виховання толерантності» протягом трьох років проводитимуть методичні семінари з виховання толерантності в усіх українських регіонах для вчителів історії, директорів шкіл, студентів педагогічних вузів, бібліотекарів та журналістів. Усі вони отримають методичну літературу для проведення уроків та факультативів з толерантності.

Німецька хвиля