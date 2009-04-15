В Афганістані таліби розстріляли місцевих ”Ромео і Джульєтту”

В Афганістані таліби влаштували публічну страту, розстрілявши юнака і дівчину, яких звинуватили в намірі перелюбствувати, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Юнак 21 року і дівчина 19 років були розстріляні біля входу в мечеть у провінції Німроз у південно-західній частині країни. У Німрозі таліби користуються великим впливом.

Як заявив губернатор провінції Гулям Дастагер Азад, розстріл був здійснений за вироком місцевих релігійних вождів. Губернатор назвав цей випадок "образою ісламу".

Азад розповів, що неодружений юнак і незаміжня дівчина хотіли з`єднати свої долі і вирішили разом утекти, тому що їхні сім`ї були проти їх шлюбу.

За словами офіційних осіб, бойовики вислідили пару, яка намагалася втекти до Ірану. Молодих людей змусили повернутися до рідного селища в районі Хаш Рід.

"Троє проповідників-талібів привели їх у місцеву мечеть і прийняли фетву, згідно з якою їх слід було вбити. Їх і вбили - розстріляли біля входу в мечеть, привселюдно", - розповів губернатор.

Він також повідомив, що, за деякими даними, сім`ї хлопця і дівчини мають зв`язки з талібаном. Отримати коментарі у талібів із цього приводу не вдалося.

Убивство сталося у віддаленому і небезпечному районі, куди представники центральної влади не мають доступу.

Неодруженим чоловікам і незаміжнім жінкам було заборонено зустрічатися і розмовляти на людях, а жінок взагалі не випускали з будинку без супроводу родича-чоловіка. Дівчаток відлучали від школи.

Талібан був при владі в Афганістані з 1996 по 2001 рік. В цей час в країні правила найжорсткіша форма законів шаріату, зокрема публічні страти і покарання батогом.

З тих пір в Афганістані часто трапляються позасудові "вбивства в ім`я честі" ("вбивства честі") в консервативних сім`ях: так карають рідних, таких, що "зганьбили" честь сім`ї - найчастіше відмовою вийти заміж або одружуватися на комусь, кого вибрала сім`я.

За останні три роки таліби розширили сферу свого впливу: зараз вони контролюють багато віддалених районів, де сили коаліції не мають постійної присутності.

Суворі правила щодо поведінки молодих людей, при чому не лише жінок, існують не лише в Афганістані. Так, нещодавно в Саудівській Аравії розпочали розслідування у справі 57 молодих людей, заарештованих за звинуваченням у флірті з дівчатами в кількох торгових центрах міста Мекки. Хлопців звинувачують у тому, що вони, будучи непристойно вдягненими, слухали гучну музику і танцювали, прагнучи привернути до себе увагу дівчат.

Запит про їх арешт виходив від "Комісії зі сприяння праведності і запобігання гріху" (муттави). Релігійна поліція "муттава" регулярно патрулює суспільні місця, стежачи за дотриманням ісламських законів у Саудівській Аравії, які передбачають жорстку статеву сегрегацію.

Про прірву, що лежить між мусульманськими і європейськими звичаями, свідчить і випадок у Саудівській Аравії, що обурив весь західний світ. Тамтешній суд засудив 19-річну місцеву мешканку, жертву зґвалтування, до 200 ударів батогами і шестимісячного тюремного ув`язнення. Зазначимо, що міністр юстиції країни назвав рішення суду справедливим. За словами високопосадовця, ця жінка, що стала жертвою зґвалтування, перебувала в машині з чоловіком, який не був її родичем.

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