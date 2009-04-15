Україна видасть Молдові підозрюваних в організації заворушень в Кишиневі

Генеральна прокуратура України прийняла рішення про екстрадицію двох громадян Молдови Габріела СТАТІ і Аурена МАРИНЕСКУ, затриманих минулого тижня в одеському аеропорту, які розшукуються правоохоронцями Молдови за організацію масових заворушень в Кишиневі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Водночас, заступник генпрокурора Олександр ШИНАЛЬСЬКИЙ повідомив УНІАН, що рішення про екстрадицію вказаних осіб було прийнято сьогодні, про що відповідним чином була поінформована Генеральна прокуратура Республіки Молдова, яка зверталася до України з цього приводу. За словами О.ШИНАЛЬСЬКОГО, таким чином українська сторона виконала взяті на себе зобов’язання щодо правової допомоги. Про це рішення також поінформована прокуратура Одеської області, де у даний час в слідчому ізоляторі перебувають Г.СТАТІ та А.МАРИНЕСКУ. Крім того, відомство повідомило про це рішення командуючого Внутрішніми військами МВС України та начальника Департаменту з питань виконання покарань.

О.ШИНАЛЬСЬКИЙ припустив, що громадян Молдови можуть екстрадувати вже завтра, але це залежить від відповідних українських підрозділів, на які покладено виконання процедури екстрадиції.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня в аеропорту Одеси співробітники міліції, СБУ, прикордонної служби затримали двох громадян Молдови – Г.СТАТІ та А.МАРИНЕСКУ, які підозрюються в організації масових заворушень у Кишиневі.

За даними Генпрокуратури України, ці особи були оголошені в розшук «за організацію масових заворушень та дій, скоєних з метою захоплення і насильницького утримання державної влади з порушенням Конституції Молдови, які мали місце в Кишиневі».

Довідка УНІАН. Після парламентських виборів 5 квітня в Кишиневі почалися масові акції протесту, які тривали 6 і 7 квітня. Маніфестанти не визнавали результатів виборів, за якими Комуністична партія, очолювана Президентом Володимиром ВОРОНІНИМ, здобула близько 50% голосів.

Ряд мітингувальників, окрім скасування підсумків виборів, вимагали приєднання Молдови до Румунії. Поліція затримала близько 200 учасників масових заворушень у Кишиневі.