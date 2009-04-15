З 21 квітня грузинська опозиція розпочинає акції протесту в регіонах країни з метою мобілізації своїх прихильників.

Про це заявила лідер партії «Рух за єдину Грузію» Ека БЕСЕЛІЯ, повідомляє Civil Georgia.

У заяві від імені опозиційних партій - організаторів акцій протесту, яке транслювалося в прямому ефірі Громадського телебачення, Е.БЕСЕЛІЯ зазначила: «З вівторка лідери опозиції планують вирушити в регіони. Ми плануємо підключити все населення Грузії. Ми забезпечимо, щоб його організовані колони прямували в столицю, і в цьому процесі братиме участь не тільки Тбілісі, а й уся Грузія».

У той же час, лідери опозиції сьогодні планують відновити акцію протесту на проспекті Руставелі перед будинком парламенту. Встановлені опозицією наметові містечка та імпровізовані камери-клітки залишаються знову біля резиденції Президента та біля будинку Громадського телебачення.

Незважаючи на те, що деякі опозиційні лідери розглядали можливість припинення акцій протесту у Великодні дні, все-таки було прийняте рішення про продовження акцій.

Як повідомляв УНІАН, з 9 квітня опозиційні партії Грузії проводять безстрокові акції протесту з вимогою відставки Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ.