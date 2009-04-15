Щороку у світі гине 3 мільйони осіб, яким не зробили щеплення

Щороку у світі близько 3 мільйонів осіб вмирає від хвороб, яким можна було б запобігти імунізацією.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив керівник Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ігор ПОКАНЕВИЧ.

За його словами, лише у європейському регіоні щороку помирає близько 32 тисяч дітей від інфекційних захворювань, яких можна уникнути завдяки щепленням.

“Кожен летальний випадок є порушенням права дитини бути здоровою, кожна смерть – доказ колективної невдачі. Сьогодні спостерігається своєрідний парадокс, спричинений успіхами програм імунізації протягом останніх декад. Він полягає у тому, що батьки і лікарі вже не відчувають небезпеки щодо інфекційних хвороб, і антивакцинальні непрофесійні меседжі сприяють тому, щоб знижувалися програми імунізації, зокрема і в Україні”, – зазначив І.ПОКАНЕВИЧ, наголосивши на зростанні кількості дітей, схильних до інфекційних хвороб та смертей внаслідок них.

“Беручи до уваги ці факти, ВООЗ у 2005 року прийняло рішення щодо проведення Європейського тижня імунізації, тоді його провели у 9 країнах світу. Цього року у цих заходах візьмуть участь 36 країн світу”, – сказав І.ПОКАНЕВИЧ.