Польща причетна до незаконних “повітряних в’язниць” ЦРУ?
Журналісти "накопали" інформацію
Польські журналісти отримали документи, що можуть підтверджувати причетність країни до незаконних “повітряних в’язниць” Центрального розвідувального управління США.
Про це повідомляє сьогодні інтернет-видання “EUobserver” з посиланням на польський телеканал TVP та газету “Rzeczpospolita”.
За інформацією цих медіа, уряд Лєшека МІЛЛЕРА не лише знав про незаконні польоти над територією Польщі “повітряних в’язниць” ЦРУ, але й брав участь у приховуванні інформації про ці рейси. Видання зазначають, що регулярні польоти літаків типу “Гольфстрім” на військовий аеродром в Шиманах, де з 1970-х років розташовується секретна бойова частина, розпочалися у грудні 2002 року, коли до аеропорту прибули агенти ЦРУ для організації перевалочної бази.
Починаючи з лютого 2003 року, до аеродрому в Шиманах прилітав “Гольфстрім” з бортовим номером N379P, який офіційно належав американській приватній компанії. Загалом цей літак побував у Шиманах 5 разів протягом 2003 року: 8 лютого, 7 та 25 березня, 6 червня та 30 липня. Літак здійснював рейси з Кабулу, а в повітряному просторі Польщі цей він отримував статус урядового, зазначають польські журналісти. При цьому Європейській організації з контролю за польотами Eurocontrol влада Польщі чотири з п’яти разів повідомляла про те, що цей літак здійснював посадку у Варшаві, хоча насправді він приземлявся в Шиманах.
Польські видання також посилаються на свідка, який на власні очі бачив у 2003 році, як з літака, що міг бути “повітряною в’язницею” ЦРУ, виводили людей в кайданах і з зав’язаними очима.
Як повідомляв УНІАН, про наявність секретних в’язниць ЦРУ США в інших країнах світу, крім Сполучених Штатів, стало відомою у 2005 році. З того часу Європарламент, Рада Європи та ряд інших міжнародних організацій та національних прокуратур проводили власні розслідування щодо діяльності ЦРУ, яке використовувало секретні в’язниці в інших країнах для того, щоб можна було перевозити туди підозрюваних у тероризмі і застосовувати тортури, що заборонено в самих США.
У 2006 році Парламентська асамблея Ради Європи схвалила доповідь Діка МАРТІ, відповідно до якої ряд європейських країн могли мати секретні в’язниці ЦРУ на своїй території, або співпрацювати з ЦРУ у питанні незаконного перевезення в’язнів. Серед таких країн називалися, зокрема, Польща та Румунія.