Польща причетна до незаконних “повітряних в’язниць” ЦРУ?

Польські журналісти отримали документи, що можуть підтверджувати причетність країни до незаконних “повітряних в’язниць” Центрального розвідувального управління США.

Про це повідомляє сьогодні інтернет-видання “EUobserver” з посиланням на польський телеканал TVP та газету “Rzeczpospolita”.

За інформацією цих медіа, уряд Лєшека МІЛЛЕРА не лише знав про незаконні польоти над територією Польщі “повітряних в’язниць” ЦРУ, але й брав участь у приховуванні інформації про ці рейси. Видання зазначають, що регулярні польоти літаків типу “Гольфстрім” на військовий аеродром в Шиманах, де з 1970-х років розташовується секретна бойова частина, розпочалися у грудні 2002 року, коли до аеропорту прибули агенти ЦРУ для організації перевалочної бази.

Починаючи з лютого 2003 року, до аеродрому в Шиманах прилітав “Гольфстрім” з бортовим номером N379P, який офіційно належав американській приватній компанії. Загалом цей літак побував у Шиманах 5 разів протягом 2003 року: 8 лютого, 7 та 25 березня, 6 червня та 30 липня. Літак здійснював рейси з Кабулу, а в повітряному просторі Польщі цей він отримував статус урядового, зазначають польські журналісти. При цьому Європейській організації з контролю за польотами Eurocontrol влада Польщі чотири з п’яти разів повідомляла про те, що цей літак здійснював посадку у Варшаві, хоча насправді він приземлявся в Шиманах.

Польські видання також посилаються на свідка, який на власні очі бачив у 2003 році, як з літака, що міг бути “повітряною в’язницею” ЦРУ, виводили людей в кайданах і з зав’язаними очима.

Як повідомляв УНІАН, про наявність секретних в’язниць ЦРУ США в інших країнах світу, крім Сполучених Штатів, стало відомою у 2005 році. З того часу Європарламент, Рада Європи та ряд інших міжнародних організацій та національних прокуратур проводили власні розслідування щодо діяльності ЦРУ, яке використовувало секретні в’язниці в інших країнах для того, щоб можна було перевозити туди підозрюваних у тероризмі і застосовувати тортури, що заборонено в самих США.

У 2006 році Парламентська асамблея Ради Європи схвалила доповідь Діка МАРТІ, відповідно до якої ряд європейських країн могли мати секретні в’язниці ЦРУ на своїй території, або співпрацювати з ЦРУ у питанні незаконного перевезення в’язнів. Серед таких країн називалися, зокрема, Польща та Румунія.