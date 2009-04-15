Уряд схвалив законопроект про безоплатну правову допомогу

Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні схвалив законопроект «Про безоплатну правову допомогу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК на засіданні уряду.

«Законопроект передбачає введення безплатної правової допомоги для найменш захищених категорій населення», - сказав М.ОНІЩУК.

За його словами, законопроект передбачає надання всім громадянам України первинної правової допомоги (надання консультацій і роз`яснень дії правових актів) на безплатній основі.

Крім того, для громадян, які мають сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму, а також для дітей учасників війни і жертв політичних репресій передбачається надання безоплатної правової допомоги в підготовці процесуальних документів, у захисті їх інтересів у судах, а також представництво їх інтересів в органах державної влади.

«Законопроект передбачає, що в системі Міністерства юстиції буде створено центри з надання безоплатної правової допомоги. З моменту набрання цим законом чинності в державному бюджеті буде передбачено кошти для оплати цих послуг», - повідомив М.ОНІЩУК.

За його словами, реалізація закону вимагатиме виділення з державного бюджету 25 млн. грн. щорічно. «Це невелика й посильна для бюджету сума», - вважає міністр.

Як сказав М.ОНІЩУК, Кабмін пропонує Верховній Раді розглянути законопроект «Про безоплатну правову допомогу» в першочерговому порядку.