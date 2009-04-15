Тимошенко вигнала міністра з засідання уряду

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила міністру охорони навколишнього природного середовища Георгію ФІЛІПЧУКУ врегулювати проблеми кримських татар, які пікетують будинок Кабінету Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення Ю.ТИМОШЕНКО дала сьогодні на засіданні уряду.

«З 5 листопада минулого року Ви повинні були очолити робочу групу, Ви повинні були з 5 листопада врегулювати всі ці питання в робочому порядку – виїжджати, зустрічатися з людьми, з центральними й місцевими органами виконавчої влади. Сьогодні люди – під урядом. Учора я Вам дала особисто доручення зустрітися з людьми і провести засідання робочої групи, а Ви вважаєте, що можна не виконати доручення прем`єр-міністра і передоручити його своїм десятим заступникам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до Г.ФІЛІПЧУКА.

Прем`єр запропонувала міністру залишити засідання уряду й вислухати всі проблеми кримських татар, які пікетують будинок уряду. «Я прошу: зараз, будь ласка, збирайте свою команду, йдіть до людей, з`ясовуйте алгоритм Ваших рішень і персонально зустрічайтеся з людьми. Будь ласка, йдіть зараз до людей, а потім повернетеся на засідання уряду», - сказала вона.

У свою чергу, міністр повідомив, що в даний час складається реєстр проблем усіх учасників акції, а також паралельно створюється реєстр фактів незаконного самовільного захоплення земельних ділянок. «Ми розуміємо всю складність земельних проблем і плануємо виїхати в Крим, аби разом з місцевою владою ухвалити рішення і мінімізувати це напруження», - сказав Г.ФІЛІПЧУК.

За його словами, учасники акції просять про виділення земельних ділянок у Сімферополі, Євпаторії, Алушті, а також у Сімферопольському районі - під будівництво і ведення сільського господарства.

При цьому Г.ФІЛІПЧУК відзначив, що частина тих земель, на які претендують кримські татари, перебувають у сфері управління Аграрної академії наук.