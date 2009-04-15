58-річний чоловік через борги перед банком... спалив себе в автомобілі

Учора у Дніпродзержинську 58-річний слюсар одного з місцевих приватних підприємств спалив себе у власному автомобілі через борги перед банком.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.

«14 квітня до чергової частини Баглійського райвідділу міліції Дніпродзержинська від громадян по телефону надійшло повідомлення про те, що у 20 метрах від прохідної одного з ТОВ горить автомобіль, який внаслідок пожежі буз знищений», - наголошується в повідомленні ЦГЗ.

При виїзді на місце події слідчо-оперативна група міліції встановила, що внаслідок пожежі загинув 58-річний слюсар даного підприємства, який облився легкозаймистою речовиною і підпалив себе у власному автомобілі.

Як вдалося встановити, чоловік раніше висловлював своїй дружині наміри накласти на себе руки та повідомив їй, що спалить себе разом з автомобілем у зв’язку з важким життям і грошовою заборгованістю перед одним з банків.

За фактом самоспалення чоловіка проводиться дослідча перевірка.