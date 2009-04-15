Чи може українець захиститися від незаконних дій влади у адмінсудах

Вищий адміністративний суд України відкидає звинувачення у незадовільному функціонуванні системи адміністративного судочинства.

На цьому наголошується у переданій УНІАН заяві прес-службі ВАСУ.

“Останнім часом в засобах масової інформації почастішали випадки голослівних закидів на адресу адміністративних судів щодо незадовільного стану здійснення ними судочинства. У зв’язку з цим прес-служба ВАСУ вважає за потрібне роз’яснити деякі питання стосовно розгляду справ в адміністративних судах”, - сказано у документі.

У ВАСУ констатують, що в ЗМІ зустрічаються непоодинокі заяви щодо незадовільної статистики розгляду справ адміністративними судами, а також щодо неможливості громадянам України захистити свої права від незаконних дій органів влади у адмінсудах. Зокрема, наголошується на тому, що особливо важливі, так звані соціальні спори за позовами простих громадян розглядаються адміністративними судами в останню чергу.

Однак, за статистикою ВАСУ, у 2008 році апеляційними адміністративними судами за апеляційними скаргами переглянуто 36,5 тис. постанов судів першої інстанції (із них 29% із задоволенням апеляційної скарги) та 7,5 тис. ухвал судів першої інстанції (із них майже 50% із задоволенням апеляційної скарги), окружними адміністративними судами розглянуто понад 176 тис. адміністративних справ (із них 81% із задоволенням позову).

Зокрема, безпосередньо у Вищому адміністративному суді минулого року було розглянуто більш як 18 тис. касаційних скарг на рішення судів першої та апеляційної інстанцій.

”При цьому, тенденція до найбільшої кількості задоволення як апеляційних скарг, так і позовів окружними адміністративними судами спостерігалась саме у соціальних категоріях адміністративних справ”, - зазначається у заяві.

У ВАСУ наголошують, що система адміністративних судів у своєму повному складі запрацювала лише в березні поточного року, при цьому штат суддів окружних адміністративних судів укомплектований лише на 42%, штат суддів апеляційних адмінсудів – на 36%.

”Проблеми у вітчизняної адміністративної юстиції, безперечно, існують, але вони не є якимись специфічними, а скоріш інтернаціональними. Так само як і адміністративні суди інших країн, наші суди відчувають проблему перевантаженості. Їх незалежність часто утискають. Виникають питання щодо розмежування юрисдикцій”, - констатують у ВАСУ і додають, що система адміністративних судів є молодою, але необхідною для держави, щоб утвердити адміністративну юстицію на рівні кращих європейських зразків.