Чим труять маленьких українців

У харчуванні дітей раннього віку часто використовуються продукти, які можуть нашкодити малюкам. Під хитрими маркетинговими ходами ховається порушення етичних норм та споживацьких прав, переконують у ГО «Громадянська позиція», активісти якої спільно із іншою всеукраїнською організацією «Якість життя» провели експертизу на вміст необхідних елементів у дитячому харчуванні українських виробників. Результати їх не втішили: «Варто звертатися до правозахисників, прийшов час суспільно вирішувати цю проблему», - каже голова ради всеукраїнської громадської організації «Якість життя» Олескандр Ладигін. Експерти обурені: згідно із результатами тестів, більшість подібних продуктів для годування малят не призначені, а подекуди і для дорослих би не згодилися.

Для експертизи були обрані дитячі йогурти, соки та молоко. У яблучному сокові фруктова частина складала не менше 50%, але це - не позитив. «Зауважте - 50 %, а насправді ж для дитячого соку вимагається 95. Що тоді у складі решти 45 %!?», - каже Олександр Ладигін. Більшість протестованих продуктів не містили в собі достатньої кількості поживних речовин, вітамінів, натомість у них були ароматізатори, наповнювачі та барвники.

Найбільше фахівців вразив вміст протестованих йогуртів: з п`яти зразків тільки один за своїми критеріями та складом виявився придатним для малят і навіть мав маркування, решта ж були лише стилізовані під такі: хоч на них і було позначено, що вони – натуральні, фрукти там були тільки намальовані.

«Стилізація – це і яскрава упаковка , і використання мультяшних героїв, і рекламні ролики, слогани. Фірми дуже вдало все продумовують, і якщо дорослий необізнаний в «маркетингових штучках», то він легко може придбати такий продукт і для річної дитини. При цьому ті ж фірми застосовують безпрограшні піар-ходи і навіть не задумуються, наскільки вони порушують права споживачів », - розповідає Олександр Ладигін.

Продукт, що входить до категорії «дитячий», легко відрізнити від інших: він необов’язково має бути в яскравій обгортці, головне, аби був належно промаркований, наприклад, "до трьох років" або "від шести-восьми місяців". Особливі вимоги до сировини, технології, виробництва забезпечує реєстрація продукту МОЗ України як «дитяче харчування».

«Купувати треба тільки те, де чітко зазначено: це є продукт дитячого харчування. Втім, мало хто про це розповідає мамам: навіть самі лікарі часто ще й радять брати невідповідне харчування, оскільки або передивилися реклами, або ж фірми спонсорують поліклініки », - продовжує Ладигін .

Мати дворічної Софії Ірина Іващенко без маркувань на стіл дитині продукти не ставить, хоча при цьому не заперечує: спокуса є. На апетит її Соні результати експертиз жодним чином не впливають, втім, без яскравих картинок їсти дитина не сяде: при цьому дівчинка і натуральні продукти споживає із задоволенням, і штучними не нехтує. Що сьогодні у меню для малюка, Ірина вирішує сама, вона довіряє експертизам: «Ми вибрали вже продукти деяких виробників, які тепер постійно і вживаємо, нема ніякої алергії, ні отруєнь, нічого. Тим більше – я завжди дивлюся і на терміни виготовлення, і на виробника. Та, якщо б побачила їх у переліку недитячих, - відразу б відмовилася: навіщо ризикувати здоров’ям власної дитини?! Не розумію тих мам, які не дивляться, що ставлять на стіл своїй дитині ».

Інша мати - Наталя – ретельно вивчати всі продукти та їхній вміст почала нещодавно. Раніше ж про вікові обмеження на продуктах не знала: яскрава обгортка, гарні етикетки, дитяча марка, чого дитині не придбати? «Один із йогуртів нам порадив наш дільничний педіатр, коли Оленці було 9 місяців. Вона показувала буклети про користь такого харчування, казала про те, скільки там кальцію, та й наші мами всі своїм дітям давали, адже марка відома і добре прорекламована», - каже Наталя. Коли її дитина вперше скуштувала той йогурт, її обсипало – пішла плямами, почервоніли щічки та ніс. Втім, мама це списала на інші продукти. Але коли таке сталося і після наступного прийому горе-йогурта, а потім – і ще раз, жінка не забарилася звернутися до лікаря – цього разу не дільничного, а доброго знайомого. Він-то і пояснив, що цей продукт варто споживати дітям старше від трьох років, інакше може виникнути алегія, а згодом – і хронічний дерматит.

«Громадського контролю за якістю харчування, яке рекомендоване виробниками для дітей раннього віку, ми на сьогодні не маємо. За всім, що постачається на прилавки дитячих відділів супермаркетів, не вдається прослідкувати. Та й такі потужні піар- кампанії нині проводяться, що й самих лікарів до них залучають! Лихо в тому, що одна дитина може з лекгістю спожити будь-який продукт, а на здоров’ї іншої це може неабияк позначитися. І це щастя, якщо тільки алергією », - каже спеціаліст із дитячих та підліткових захворювань Андрій Віленський.

Виробники «стилізованих» продуктів для дітей вмивають руки і пояснюють: що в шість, що в два роки малюки хочуть бачити яскраві малюнки та гратися акуратними баночками, а батькам у той час непогано було б дивитися телевізійну рекламу.

Катерина Бессарабова