Сомалійські пірати подали до суду на уряд Німеччини

Затримані на початку березня в Аденській затоці кораблем військово-морського флоту Німеччини сомалійські пірати подали до німецького суду позовні заяви проти ФРН. Як передає німецька радіостанція Deutsche Welle, громадяни Сомалі, обвинувачені в розбійному нападі на німецьке торгове судно "Кур`єр", тепер вимагають від Німеччини відшкодування збитків.

Звинувачений у піратстві громадянин Сомалі Алі Мохаммед A.Д. подав до земельного суду Берліна складену німецьким адвокатом позовну заяву, в якій вимагає від міністерств оборони, юстиції і закордонних справ Німеччини відшкодувати як матеріальний, так і моральний збиток через неправомірне передання його до рук кенійського правосуддя.

Інший обвинувачений в морському розбої громадянин Сомалі Мохамуд Мохаммед Х., який також подав позов до земельного суду Берліна, зажадав від МЗС Німеччини взяти на себе оплату витрат на німецького адвоката, а також надати останньому дипломатичну і консульську підтримку в діяльності з представництва інтересів Мохамуда Мохаммеда Х. у кенійському суді.

Раніше прокуратура Гамбурга, в компетенцію якої входить висунення звинувачень щодо осіб, які скоїли злочини проти німецьких морських суден, відмовилася від передачі звинувачених у піратстві громадян Сомалі до Німеччини. Згідно із терміново укладеною на початку березня 2009 р. Євросоюзом і Кенією угодою, судовий розгляд у справі піратів можна проводити в Кенії.

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