Грузинська опозиція створює загони самооборони

Організатори масштабних акцій протесту, які тривають у Тбілісі з 9 квітня, створюють загони самооборони.

Про це агентству "Новости-Грузия" повідомив представник Консервативної партії Грузії Бідзіна ГУДЖАБІДЗЕ.

"Ми були вимушені створити загони оборони, які захищатимуть порядок на територіях навколо місць, де відбуваються акції протесту. Невідомі в масках і з кийками нападають на прихильників опозиції, такі випадки відбуваються неподалік від місць проведення акцій, безпосередньо до них вони не наближаються", - заявив Б.ГУДЖАБІДЗЕ.

Він уточнив, що "загони, які складатимуться з близько 100 активістів опозиції, неозброєні, і єдиною їхньою метою є припинення насильства". Перші такі загони почали діяти з вечора 15 квітня.

"Ми відбиратимемо зброю у всіх тих, кого затримуватимемо, відбиратимемо документи, щоб встановити особу, і не виключено, що відбиратимемо й одяг. І якщо хтось у місті побачить голих людей, вони зрозуміють, що їх підіслала влада для того, щоб розправитися з опозицією", - зазначив Б.ГУДЖАБІДЗЕ.

Представники грузинської опозиції щодня повідомляють про факти розправи зі своїми активістами та прихильниками, що здебільшого трапляється вночі. Учасників акції переслідують на машинах, переважно на джипах різних марок, з них висаджуються невідомі з кийками, які нападають на мітингувальників. Тому опозиція закликає вночі ходити групами, оскільки нападають здебільшого на одну чи двох осіб.

Як повідомляв УНІАН, з 9 квітня опозиція проводить у Тбілісі масові акції з вимогою відставки Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ, пікетуючи будівлі парламенту, президентської резиденції, Громадського телебачення і держканцелярії.