У в`язницях і слідчих ізоляторах світу сидять 9 млн. осіб

У в`язницях і слідчих ізоляторах світу перебувають понад 9 млн. осіб.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, управління ООН з наркотиків і злочинності вважає, що швидке зростання числа ув`язнених у місцях позбавлення волі є однією з найгостріших проблем, з якою стикаються системи кримінального правосуддя.

Повідомляється, що сьогодні у Віденському відділенні ООН почне роботу 18-а сесія Комісії ООН із запобігання злочинності та кримінальному правосуддю. Її учасники розглянуть способи боротьби з економічним шахрайством і злочинами з використанням особистих даних. На порядку денному - питання реформи пенітенціарної системи та проблема переповненості в`язниць.

На нинішній сесії обговорюватимуть світові тенденції у сфері злочинності загалом і заходи боротьби з нею. Особливу увагу буде присвячено злочинам, пов`язаним з торгівлею людьми. Крім того, на розгляд делегатів представлено доповідь Управління ООН, в якій повідомляється про заходи, спрямовані на припинення сексуальної експлуатації дітей.