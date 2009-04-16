Прокуратура вимагає суворішого покарання ”мажору”, який убив трьох пішоходів

Прокуратура Кременчука Полтавської області оскаржила в Апеляційному суді Полтавської області вирок Автозаводського районного суду Кременчука про позбавлення волі строком на 6,5 року бізнесмена Леоніда НЕФЕДОВИЧА, який 5 квітня 2008 року, керуючи Porsche Cayenne, збив на смерть трьох пішоходів.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник прокурора Полтавської області Анатолій МЕЛЬНИК заявив журналістам, що 6,5 року - дуже м`який вирок для Л.НЕФЕДОВИЧА.

Заступник прокурора в апеляції просить суд дати підсудному 8 років позбавлення волі.

Крім того, прокуратура має намір перевірити свідчення лікаря-нарколога Ігоря ПОГОРЄЛОВА, працівника швидкої допомоги Дмитра ПШЕНИЧНОГО й водія таксі Павла КУЗЬМЕНКА, яких підозрюють у наданні явно неправдивих свідчень з приводу того, чи був Л.НЕФЕДОВИЧ у стані алкогольного сп`яніння у момент ДТП.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Автозаводський районний суд Кременчука виніс Л.НЕФЕДОВИЧУ вирок.