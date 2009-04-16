Правозахисники закликають Ющенка заборонити збір біометричних даних іноземців

Українська Гельсінська спілка з прав людини закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА застосувати право вето до змін до Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», які були прийняті Верховною Радою України 14 квітня і передбачають збір біометричних даних іноземців при видачі українських віз і при перетині державного кордону з 1 січня 2010 року.

Про це йдеться у тексті відкритого листа УГСПЛ, переданого агентству УНІАН.

«Збір біометричних даних є грубим та непропорційним обмеженням громадянських свобод, зокрема, права на приватне життя (приватність), котра гарантується десятками міжнародних угод, учасницями яких є Україна», - заявляють правозахисники.

За словами УГСПЛ, в Україні взагалі відсутній захист персональних даних на законодавчому рівні, а також на практиці, зокрема, бази з персональними даними українських громадян «є у вільному продажу на ринках міст чи в інтернеті». «Цей законопроект дозволить, щоби тепер стали доступними й біометричні бази іноземних громадян», – вважають правозахисники.

Як заявляють в УГСПЛ, у ЄС, що планує ввести такий збір, США, Японії та інших країнах введення збору біометричних даних відбувається на фоні багаторічного досвіду ефективної законодавчої та адміністративної практики захисту персональних даних, чого не існує в Україні.

Зокрема, за даними правозахисників, Україна досі не ратифікувала Конвенцію Ради Європи № 108 про захист особи в зв’язку з автоматичною обробкою персональних даних (1981 року), що встановлює належні гарантії прав людини в цьому процесі. Європейський суд з прав людини неодноразово у своїх рішеннях відзначав, що збір, обробка та використання персональних даних без належних гарантій їх захисту, що передбачені, зокрема, згаданою Конвенцією Ради Європи № 108, є безумовним порушенням статті 8 Європейської Конвенції про захист прав людини.

«Таким чином, існує вірогідність збільшення заяв іноземців до Європейського суду з прав людини проти України, а також можливість інших ускладнень міжнародних стосунків з іншими країнами внаслідок масового витоку інформації з біометричними даними громадян інших держав», - констатують правозахисники.

На думку УГСПЛ, запровадження «дискримінаційних процедур поводження з усіма іноземцями, як зі злочинцями, безумовно, не сприятиме привабливості нашої країни в очах тисяч туристів і бізнесменів, що в’їжджають до нашої країни». За словами правозахисників, особливо це дивно спостерігати перед проведенням «ЄВРО – 2012».

«Введення цієї системи істотно загальмує рух пасажиропотоків на кордоні та значно збільшить черги при перетині державного кордону України», - йдеться у тексті відкритого листа УГСПЛ.