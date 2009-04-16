Уряд визначить, яку саме біометрію збирати з іноземців на кордоні

Запровадження ідентифікації іноземців та осіб без громадянства за біометричними даними під час оформлення ними в’їзної візи суттєво полегшить і прискорить процедуру перетину ними державного кордону України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив перший заступник голови Держприкордонслужби – директор Департаменту охорони державного кордону Павло ШИШОЛІН.

Він наголосив, що метою відповідних змін до закону про правовий статус іноземців та осіб без громадянства є запровадження обов’язкової біометричної ідентифікації. “Іноземці зобов’язані будуть надавати біометричні дані двічі – під час оформлення в’їзної візи в дипломатичних представництвах і консульських установах України за кордоном і безпосередньо у пункті пропуску при перетині кордону”, - сказав П.ШИШОЛІН.

Він окремо зауважив, що такий захід прикордонного контролю не є особливим українським рішенням, а широко використовується у міжнародній практиці і повністю узгоджується із заходами Євросоюзу щодо впровадження до 2012 року для громадян країн Шенгенської зони паспортів з біометричними даними. За його словами, біометричні дані у паспортах громадян позначають вже у 34 країнах.

Водночас він підкреслив, що прийнятий закон вирішує питання правового поля запровадження біометрії, а наступним кроком до практичної її реалізації має стати рішення уряду з визначення механізму фіксування біометричних даних і осіб, які будуть звільнятися від цих обов’язків. За словами першого заступника голови Держприкордонслужби, в іноземців можуть вимагати відбитків пальців, скануваня сітківки ока, об’ємне фото тощо. Проте остаточне рішення, наголосив він, - за урядом.

П.ШИШОЛІН також повідомив, що рішення про перехід до біометрії не є спонтанним, а передбачене Державною цільовою програмою облаштування та реконструкції держкордону на період до 2015 року. А дослідна експлуатація засобів біометричного контролю вже здійснюється у тестовому режимі в аеропорту “Бориспіль”.

Щодо фінансового забезпечення цього питання, то він зауважив, що про конкретні суми говорити важко, оскільки вартість необхідних засобів постійно змінюється, однак додав, що йдеться про кілька тисяч гривень на один пункт пропуску. Головне, наголосив він, що є прилади, і український виробник готовий їх виробляти.

Відповідаючи на запитання щодо можливого ускладнення при перетині кордону у зв’язку з новими правилами, П.ШИШОЛІН підкреслив, що Держприкордонслужба ніколи не пішла б на кроки, які можуть ускладнити перетин кордону. “Наша позиція спрямована на те, щоб максимально спростити перетин кордону”, - сказав він, додавши, що спрощення формальностей і підвищення культури персоналу є сьогодні одним із пріоритетів у роботі Держприкордонслужби.