Підозрюваних в організації заворушень в Кишиневі видворили з України

Двох громадян Молдови, які розшукуються за підозрою в організації масових заворушень в Кишиневі, сьогодні було екстрадовано з України до Молдови.

Про це УНІАН повідомили в Генеральній прокуратурі України.

«Так, вони вже в Молдові. На території Одеської області їх вже немає», - зазначили в Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня ц. р. в аеропорту Одеси співробітники міліції, СБУ, прикордонної служби затримали двох громадян Молдови – Габріела СТАТІ та Аурена МАРИНЕСКУ, які підозрюються в організації масових заворушень у Кишиневі.

За даними Генпрокуратури України, ці особи були оголошені в розшук «за організацію масових заворушень та дій, скоєних з метою захоплення і насильницького утримання державної влади з порушенням Конституції Молдови, які мали місце в Кишиневі».

15 квітня Генеральна прокуратура України прийняла рішення про екстрадицію цих двох громадян Молдови.

Після парламентських виборів 5 квітня в Кишиневі почалися масові акції протесту, які тривали 6 і 7 квітня. Маніфестанти не визнавали результатів виборів, за якими Комуністична партія, очолювана Президентом Володимиром ВОРОНІНИМ, здобула близько 50% голосів.

Ряд мітингувальників, окрім скасування підсумків виборів, вимагали приєднання Молдови до Румунії. Поліція затримала близько 200 учасників масових заворушень у Кишиневі.