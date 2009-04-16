Прес-конференція, присвячена незаконним діям з боку керівництва одного з найбільших банків України відносно судді

17 квітня - 12-30 - Прес-конференція, присвячена незаконним діям з боку керівництва одного з найбільших банків України відносно судді Заводського районного суду м. Миколаєва Л.Агєєвої. Учасники: правозахисник Едуард Багіров, суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Лариса Агєєва (“Інтрефакс-Україна”, вул. Рейтарська, 8/5-А). Телефони. 270-65-01, 270-65-02, 270-65-03.

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