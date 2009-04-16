21 квітня - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Тотальне банкрутство українців – катастрофа чи порятунок людей від кредитного ярма?», присвячена презентації законної можливості для пересічних громадян повністю списати кредити, які позичальники не можуть повертати через стрибки валютного курсу, масові звільнення і тотальну невиплату зарплат в Україні. Учасники: голова Асоціації експертів медіа і права - телеведучий Олег Дейнека; члени Асоціації експертів медіа і права: керівник Консультаційного центру з питань банкрутства Анатолій Родзинський, адвокат Антон Петько, адвокат Костянтин Моргаєнко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.