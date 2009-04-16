Правозахисники закликають припинити порушення прав людини у Молдові

Українська Гельсінська спілка з прав людини виражає своє занепокоєння у зв`язку з масовими грубими порушеннями прав людини після подій, що сталися в Кишиневі 7 квітня 2009 року.

Про це йдеться у тексті заяви УГСПЛ, переданої агентству УНІАН.

«Масові арешти, в основному молодих людей, застосування тортур до затриманих, зникнення людей, засудження без належної процедури, без можливості захищатися, під безперервним тиском з боку поліції – все це не можна назвати заходами по запобіганню безладам», - говориться у заяві.

Як стало відомо УГСПЛ, двоє затриманих в ході масових арештів померли від тортур, і у правозахисників немає інформації, що ведеться розслідування цих злочинів і винні будуть покарані.

Також, за даними правозахисників, сотні людей були засуджені за адміністративні правопорушення, не отримавши ні часу, ні можливості підготувати свій захист; сотні демонстрантів були арештовані, при цьому офіційні дані в рази відрізняються від тих, які надають громадські організації; шестеро людей зникли безслідно.

Українські правозахисники заявляють, що у них «немає підстав не довіряти цим даним, особливо на фоні численних рішень Європейського суду з прав людини, які встановлювали відповідальність Молдови за ту практику порушень прав людини, яка в ці дні набула концентрованого і масового характеру».

УГСПЛ також стурбована поспішними заявами про політичну змову, яка нібито лежить в основі подій 7 квітня. «Це створює для затриманих ще більший ризик піддатися тортурам і жорстокому поводженню в поліції через природні спроби влади знайти докази такої змови», - йдеться у тексті заяви українських правозахисників.

Крім того, як повідомляв УНІАН, 9 квітня ц. р. в аеропорту Одеси співробітники міліції, СБУ, прикордонної служби затримали двох громадян Молдови – Габріела СТАТІ та Аурена МАРИНЕСКУ, які підозрюються в організації масових заворушень у Кишиневі. 16 квітня, за повідомленням Генпрокуратури, підозрюваних в організації заворушень в Кишиневі екстрадували з України.

«Видача цих людей до Молдови означає підтримку і виправдання українською владою тих масових порушень прав людини, яка відбуваються в цій країні. Україна, яка є членом Ради з прав людини ООН, не може допустити, щоб світ сприймав її як адвоката жорстокості і насильства по відношенню до інакодумців», - заявляє Українська Гельсінська спілка з прав людини.

Правозахисники закликають органи влади України засудити масові порушення прав людини в Молдові, які відбувалися і продовжують відбуватися після 7 квітня 2009 року, а також ініціювати розгляд ситуації в Молдові на найближчій сесії Ради ООН з прав людини. Також правозахисники звертаються до української влади з проханням не робити жодних дій, які можуть бути розцінені як пряме або непряме схвалення дій молдовської влади.

«Ми звертаємося до органів влади Молдови зробити негайні заходи для припинення практики тортур, масових арештів і сумарних судових розглядів у зв`язку з подіями в Кишиневі 7 квітня 2009 року. Ми також вимагаємо від влади Молдови негайно і ретельно розслідувати будь-яку інформацію про тортури, довільні арешти і порушення прав затриманих. Ми звертаємося до міжнародних організацій виступити з негайним і рішучим осудом масового порушення прав людини в Молдові», - йдеться у тексті заяви УГСПЛ.