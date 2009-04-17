У Росії охороні психлікарень дозволили застосовувати зброю

Державна дума Росії прийняла у другому читанні законопроект, що дозволяє працівникам охорони психіатричних стаціонарів застосовувати вогнепальну зброю.

Як передає "Газета.ru", законопроект розроблений урядом за дорученням Президента Росії і на виконання його указу, яким функції з охорони вказаних установ покладені на підрозділи кримінально-виконавчої системи.

Даний документ спрямований на створення правових засад забезпечення безпеки осіб, які знаходяться на територіях психіатричних лікарень, їх супроводу і охорони.

Як зазначає інтернет-видання, такі заходи викликані тим, що в лікарнях для психічно хворих перебувають на примусовому лікуванні за рішенням суду особи, які вчинили особливо небезпечні діяння, але звільнені від кримінальної відповідальності або від покарання у зв`язку з психічними розладами.

Зброя застосовуватиметься, зокрема, «в цілях захисту від нападу, що загрожує життю і здоров`ю осіб, які знаходяться на території психіатричних лікарень, а також для відбиття нападу на працівників охорони, зокрема з метою заволодіння їх зброєю».

Згідно із законопроектом, працівникам охорони також дозволене застосування фізичної сили і спеціальних засобів. У той же час, якщо ці дії відбуваються з перевищенням повноважень, то особи, які їх здійснюють, несуть відповідальність згідно із законодавством Росії.