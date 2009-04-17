Кримські татари четвертий день пікетують будівлю уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 30 учасників акції вимагають зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

«У середу, 15 квітня, міністр навколишнього середовища ФИЛИПЧУК до нас не виходив, але нас запросили до будівлі Кабінету міністрів на засідання робочої групи», - сказав один із організаторів акції, представник громадської організації «Авдет» Нариман ПОТЄЛОВ.

За його словами, під час засідання робочої групи з врегулювання земельних питань кримських татар було ухвалене рішення про проведення у вівторок, 21 квітня, виїзного засідання групи в Криму.

«Але ми, як і раніше, хочемо зустрітися з Юлією ТИМОШЕНКО, оскільки робоча група була створена в листопаді минулого року, а проблеми не розв`язані дотепер», - підкреслив Н.ПОТЄЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО на засіданні уряду доручила міністру охорони навколишнього природного середовища Георгію ФИЛИПЧУКУ врегулювати проблеми кримських татар, що пікетують будівлю Кабінету міністрів.

Прем`єр запропонувала міністру вийти до учасників акції протесту і вислухати їхні вимоги.

У свою чергу, міністр повідомив, що на даний час складається реєстр проблем усіх учасників акції, а також паралельно створюється реєстр фактів незаконного самовільного захоплення земельних ділянок. За його словами, учасники акції просять виділити їм земельні ділянки в Сімферополі, Євпаторії, Алушті, а також у Сімферопольському районі - під будівництво і ведення сільського господарства. При цьому Г.ФИЛИПЧУК зазначив, що частина тих земель, на які претендують кримські татари, знаходиться у сфері управління Аграрної академії наук.