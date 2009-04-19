Міністр МВС обіцяв розібратися зі смертю заарештованого

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО призначив службове розслідування за фактом смерті Олега Пархоменка, який згідно з рішенням суду відбував адміністративний арешт в ізоляторі тимчасового тримання Монастирищенського райвідділу Управління МВС України в Черкаській області.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, для його проведення до Черкаської області виїхала спеціально створена бригада працівників МВС України на чолі з першим заступником міністра Михайлом КЛЮЄВИМ.

На час проведення службового розслідування відсторонено від виконання службових обов’язків в.о. начальника УБОЗ УМВС України в Черкаській області Віталія КРИКУНА та начальника Уманського міжрайонного відділу УБОЗ Олександра ЧЕРНИША.