Луценко нагнав міліції з собаками до ставки Гітлера

У Вінницькій області близько 200 співробітників міліції забезпечують порядок на колишній ставці Адольфа Гітлера "Вервольф", що в лісі поблизу Вінниці, де очікується приїзд його прихильників з приводу 120-річчя від дня народження фюрера.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сьогодні начальник Управління МВС України у Вінницькій області генерал-майор мiлiцiї Василь ПОЛІЩУК.

"До нас надійшла інформація, що більше 1 тис. екстремістсько-налаштованих молодих людей з фашистською свастикою мають прибути на ставку Гітлера "Вервольф" для святкування 20 квітня 120-річчя від дня народження Гітлера", - сказав він.

За даними В.ПОЛІЩУКА, на приїзд на "Ставку Гітлера "Вервольф" були заявки і з-за кордону, загалом з Росії. "Із паспортної служби співробітники вже готові відразу документувати правопорушення, скорочувати термін перебування – зразу на потяг і буде видворення за межі України. Ми ситуацію контролювали - вчора фашистсько-налаштованих людей тут не було", - зазначив він.

В.ПОЛІЩУК поінформував, що були заявки в Стрижавську сільську раду на альтернативний мітинг Соцпартії і прогресивних соціалістів, а також була інформація, що будуть задіяні місцеві жителі, ветерани і козацтво.

"З метою недопущення конфлікту та забезпечення порядку та безпеки, фіксування протиправних дій (пропаганди фашистської свастики) нами було прийнято ряд заходів - ми залучили 100 співробітників "Ягуара", спецпідрозділ "Беркут", службових собак і спецпідрозділ міліції і конвойної служби. Був розгорнутий штаб, пізніше буде кухня для харчування наших співробітників", - зазначив начальник УМВС України у Вінницькій області.

За його словами, на даний час ситуація контрольована. Він також зазначив, що органи правопорядку на ставці перебуватимуть і надалі. "Ми будемо до ранку забезпечувати контроль над ситуацією", - сказав В.ПОЛІЩУК.