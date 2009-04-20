Грузинська опозиція заявляє про готовність до діалогу із Саакашвілі

Грузинська опозиція готова до діалогу з Президентом Грузії Михаїлом СААКАШВІЛІ.

Про це в інтерв`ю газеті «Квіріс палітра» повідомив лідер «Альянсу за Грузію» Іраклій АЛАСАНІЯ, передає Civil Georgia.

Зокрема, він повідомив, що опозиція готова до зустрічі з М.СААКАШВІЛІ, щоб вислухати пропозиції та аргументи щодо подолання кризи.

«Це не означає, що опозиція поступається своєю вимогою про відставку Президента та призначення дострокових президентських виборів», - заявив І.АЛАСАНІЯ і додав: «Хоч би як розвивалися події, кожен з нас повинен пам`ятати, що інтереси країни вище всіх інших вимог».

На питання, яким може бути компроміс у разі переговорів, І.АЛАСАНІЯ відповів: «Наперед неможливо говорити, на який компроміс можуть піти сторони в процесі переговорів. На мою думку, через об`єктивні обставини, що склалися, єдиним виходом з цієї політичної кризи є дострокові вибори».

«Тут же хочу зазначити – ми не боремося з конкретними персонами, наше завдання полягає у зміні системи, яка ввела країну в кризу. Природно, якщо зустріч з Президентом відбудеться, у нас буде можливість вислухати, що він вважає сам реальним виходом з цієї кризи», - додав він.

І.АЛАСАНІЯ також заявив, що в нього є контакти з державним міністром з питань євро-атлантичної інтеграції Георгієм БАРАМІДЗЕ для обміну тією інформацією з питань безпеки, які пов`язані з акціями протесту опозиції.

Як повідомляв УНІАН, з 9 квітня опозиція проводить у Тбілісі масові акції з вимогою відставки М.СААКАШВІЛІ, пікетуючи будівлі парламенту, президентської резиденції, Громадського телебачення і Держканцелярії.