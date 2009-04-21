У Мінпраці розповіли про критичну ситуацію із зарплатами

Міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА вважає, що ситуація з погашенням заборгованості з заробітної плати на недержавних підприємствах є критичною і вимагає негайного вирішення.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінпраці, про це вона заявила, коментуючи результати зустрічі представників урядової сторони та об’єднань роботодавців.

За словами Л.ДЕНІСОВОЇ, уряд і об’єднання роботодавців повинні однаковою мірою відповідати за стан справ із виплатою заробітної плати. Вона зауважила, що якщо уряд жорстко контролює хід погашеннях зарплатних боргів на підприємствах державної форми власності і при потребі вживає необхідних заходів, то роботодавці, на жаль, демонструють повну пасивність у цьому процесі.

Л.ДЕНІСОВА наголосила, що на державних підприємствах завдяки заходам уряду борги почали реально зменшуватися, а на недержавних – продовжують зростати. За її словами, це відбувається попри взяті роботодавцями за Генеральною угодою зобов’язання, у відповідному пункті якої, зокрема, йдеться про те, що сторона власників повинна „забезпечувати своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності”, а також „забезпечити погашення заборгованості із заробітної плати на економічно активних підприємствах протягом 2008 року”, що відповідно не зроблено. Станом на 10 квітня 2009 року борги на економічно активних недержавних підприємствах вже обчислюються сумою в 490,7 млн. грн., а загальна сума заборгованості перед робітниками приватного сектору становить понад 1 млрд. грн. – це 70 % всієї заборгованості із заробітної сплати.

За словами міністра, уряд налаштований на конструктивний діалог, ефективну співпрацю і готовий розглядати всі пропозиції соціальних партнерів щодо шляхів та механізмів розв’язання наявних проблем. Але поки що, додала Л.ДЕНІСОВА, такі пропозиції від об’єднань роботодавців відсутні, немає і результатів їхньої конкретної діяльності в напрямку ліквідації зарплатних боргів, - результатів саме тієї роботи, яку, крім них, ніхто інший не виконає.