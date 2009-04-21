В Ізраїлі відзначають День пам’яті жертв Голокосту
11:23, 21 квітня 2009Права людини
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Напередодні пролунали різкі заяви
У Ізраїлі відзначають День пам’яті жертв Голокосту - 6 мільйонів євреїв, убитих нацистами під час Другої Світової війни.
Як передає радіо «Свобода», прем`єр-міністр країни Біньямін НЕТАНЬЯГУ, виступаючи в меморіалі Яд Вашем, заявив, що головний обов`язок держави Ізраїль - не дозволити тим, хто заперечує Голокост, знову його здійснити.
Напередодні Президент Ірану Махмуд АХМАДИНЕДЖАД використав виступ на конференції ООН в Женеві для різких антиізраїльських заяв. Висловлювання М.АХМАДИНЕДЖАДА викликали вкрай негативну реакцію західних країн, частина яких бойкотує конференцію.
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